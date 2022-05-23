Попрошайничество или искусство: музыканты рассказали, почему их гонят с улиц Ростова

Юрист объясняет, что за попрошайничество нельзя привлечь к ответственности музыканта, рядом с которым нет никакого предмета для сбора денег. Если такой предмет все же есть, то момент спорный. Безоговорочно по статье о попрошайничестве можно привлечь только тех, кто настойчиво просит прохожих помочь деньгами или афиширует свою цель другим способом. В Ростовской области, добавляет Оксана Малюта, это регулирует статья 2.10 областного закона об административных правонарушениях. Попрошайкам грозит штраф от 300 до 500 рублей за первое нарушение и от 500 до 1000 рублей за повторное.