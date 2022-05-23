Попрошайничество или искусство: музыканты рассказали, почему их гонят с улиц Ростова

Posted 23 мая 2022, 09:44
Published 23 мая 2022, 09:44
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Пятничный вечер на Пушкинской почти всегда наполнен романтической атмосферой и, конечно, музыкой. Гитаристы, саксофонисты, скрипачи и баянисты играют каждый на своем отрезке улицы, где их уже привыкли слушать прохожие. Для каждого музыканта «кармашек» у парковых скамеек уже стал персональной сценой. В одном из них двое полицейских нависли над женщиной с гитарой. Она отложила ее, полицейские ушли, а женщина осталась сидеть на скамейке, укладывая в рюкзак маленький усилитель. Гитаристка Елена Ускова рассказала, что полиция приравняла ее игру и лежащий рядом чехол от гитары к попрошайничеству.
Чехол не просит денег
Женщина считает, что такое отношение к уличным музыкантам – это удар по культуре города.
«У нас большая компания музыкантов, поэтому все законы мы знаем. Они пытались предъявить, что если люди кидают чехол от гитары, то это попрошайничество. Я могу убрать чехол и ничего не изменится. Мой чехол и гитара не просили у людей денег», – возмущается гитаристка.
Ростовский юрист Оксана Малюта отмечает, что какого-либо нормативного акта, регламентирующего деятельность уличных музыкантов в России пока нет. Хотя законопроект неоднократно готовился.
«Часто музыкантов привлекают по статье 20.2.2 КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Она же применяется к несанкционированным митингам», – объясняет спикер.
Юрист добавляет, что в судебной практике уже были случаи обжалования этой административной ответственности в пользу музыкантов. Тех, кто просто играет на улице без изначальной цели собрать много людей в одном месте к ответственности по данной статье привлечь нельзя.
Рядом с памятником – не играть
Чехол Елены расписан названиями музыкальных групп и песен и лежит под скамейкой, гитара в наклейках. Музыкантка добавляет, что мелочь, которой прохожие благодарят, не может приносить существенного дохода. Обычно «заработок» уличного музыканта не превышает 200-300 рублей.
Юрист объясняет, что за попрошайничество нельзя привлечь к ответственности музыканта, рядом с которым нет никакого предмета для сбора денег. Если такой предмет все же есть, то момент спорный. Безоговорочно по статье о попрошайничестве можно привлечь только тех, кто настойчиво просит прохожих помочь деньгами или афиширует свою цель другим способом. В Ростовской области, добавляет Оксана Малюта, это регулирует статья 2.10 областного закона об административных правонарушениях. Попрошайкам грозит штраф от 300 до 500 рублей за первое нарушение и от 500 до 1000 рублей за повторное.
«В России несколько городов уже обожглись, мы закрыли гонения на музыкантов в Набережных Челнах, в Перми. Музыканты не урегулированы, но вступать в конфронтацию с властями нельзя», – рассказывает Елена. Несколько лет назад в Набережных Челнах ей удалось скоординировать городских музыкантов: она создала товарищество, ребята обозначили даты открытия и закрытия сезона, обговорили свод неписаных правил. Среди них – не играть после 23.00, под окнами жилых домов, не употреблять спиртное и нецензурную брань на улице.
Что касается действий полиции, продолжает гитаристка, все происходит «для галочки». Музыкантов прогоняют с «точки», а через время они возвращаются на место. Так произошло и сейчас. Соседний «кармашек», несколько минут освобожденный полицией от саксофониста облюбовала девушка с гитарой. Смена скрипок заняла меньше пятнадцати минут.
«В Ростове изначально есть эта культура и я не понимаю, как можно на улице, где установлен памятник музыканту, запрещать играть», – возмущается гитаристка.
Договариваться с администрацией, объясняет Елена, имеет смысл крупной группе, которая на улице соберет точно больше десяти человек и заработает куда больше денег. По ее словам, если чехла рядом нет, то слушатели все равно пытаются найти возможность, чтобы поблагодарить за музыку. Поэтому чехол чаще всего лежит рядом для удобства аудитории.
Непонятное – запретить?
Елена Ускова отмечает, что у культуры и полиции слишком разные функции. Сотрудники правоохранительных органов, по ее словам, воспринимают уличных музыкантов ка спонтанное явление, относительно которого нет никаких четких постановлений, и они не понимают, что с этим делать.
«Им проще запретить. И не их дело воспитывать музыкантов. Вчера была стычка между несколькими уличными исполнителями. Тем, кто пришел наводить порядок, я сказала, чтоб они мораль прочитали, потому что не правы оба: одному руки не надо распускать, а другому пить», – вспоминает Елена Ускова.
В это время мимо нас проходит группа музыкантов с инструментами в чехлах, микрофонами и другой аппаратурой. Они тоже возмутились действиями полиции, которая заставила музыкантов собрать вещи и отменить вечернее выступление.
«На музыкантов могут составлять протоколы о самоуправстве и самовольном занятии земельного участка и конфисковать инструменты - что также никак не отражает их реальную деятельность и привлечение к ответственности по сути необоснованно. Либо могут привлекать к ответственности о нарушении закона о тишине - тут все ясно, если музыканты будут играть в ночное или утреннее время», – подводит итог юрист.
Гитаристка говорит, что зачастую имидж уличного музыканта испорчен и его нужно возвращать.
Справедливости ради стоит сказать, что не всем горожанам нравится несанкционированное исполнение музыки на главной пешеходной улице Ростова и действия правоохранителей они поддерживают. По их мнению, для музыкантов должны быть отдельные места, а не то, чтоб они исполняли что им хочется и где им хочется.
Екатерина Еременко