Активист назвал незаконным ларьки, загораживающие обзор на остановке на Сельмаше

Posted 24 мая 2022, 13:06
Published 24 мая 2022, 13:06
Modified 11 сентября 2022, 16:21
Updated 11 сентября 2022, 16:21
По его словам, изобилие ларьков в Ростове является серьезной проблемой. В частности потому, что их большая половина установлена на газонах и рядом с остановочными комплексами. Особенно очевидно это на Темернике и в парке Горького.
«Я постоянно говорил про это в Общественной палате. Но меня не слышали. А потом, в каких-то разбирательствах, мои слова находили подтверждение», — отмечает Николай Ларин.
Ярким тому примером стали огромные павильоны на остановке 1-ой Конной Армии. Напомним, что ростовчане жаловались RostovGazeta на то, что установленные огромные ларьки загораживают обзор дороги, мешая следить за движением общественного транспорта.
«Но когда я поднимал этот вопрос, мне говорили: „Не занимайся ерундой“. Я ходил доказывал, а меня убеждали, что ларьки установлены законно. Оказалось, они и правда должны были быть законно установлены. Но только метров через 15 от остановки, а никак не рядом. Это выявила проверка прокуратуры», — рассказывает Николай Ларин.
Активист добавляет, что по своей сути, ларьки являются ничем иным, как перекупщиками. Продукты на продажу они закупают у торговых сетей. Ничего своего не производят.
«Это просто безобразие когда ларьки устанавливают перед магазинами. При этом, мы поднимали вопрос о том, что сегодня снижена арендная плата для муниципальной земли. Но как это скажется на цене продуктов в ларьках, если все они находятся в субаренде? Почему не снижают налоги для рынков, которые сегодня нас кормят? Для торговых центров? Почему речь идет только о ларьках? Они принадлежат какой-то группе людей?» — задается вопросом Николай Ларин.