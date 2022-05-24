Активист назвал незаконным ларьки, загораживающие обзор на остановке на Сельмаше

«Это просто безобразие когда ларьки устанавливают перед магазинами. При этом, мы поднимали вопрос о том, что сегодня снижена арендная плата для муниципальной земли. Но как это скажется на цене продуктов в ларьках, если все они находятся в субаренде? Почему не снижают налоги для рынков, которые сегодня нас кормят? Для торговых центров? Почему речь идет только о ларьках? Они принадлежат какой-то группе людей?» — задается вопросом Николай Ларин.