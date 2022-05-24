Такой кредит можно взять на самые разные цели - от открытия бизнеса до покупки товаров, оплаты услуг или рефинансирования существующих долгов. Условия микрокредитования различны: процентная ставка, срок и стоимость кредита зависят от многих факторов и напрямую влияют на окончательное решение при выборе данного вида займа. Ниже мы постараемся разобраться во всех этих нюансах, а также расскажем, где лучше взять микрозайм онлайн прямо сейчас по доступной цене с минимальными временными затратами.
Микрозаймы выдаются лицам, которым срочно необходимо решить финансовую проблему в очень короткий срок.
Максимальная сумма займа составляет $1 000, а средняя - около $500-600 на различные сроки от 3 до 12 месяцев в зависимости от способности заемщика погасить его в срок. Процентная ставка варьируется от 10% до 26% в зависимости от срока погашения, начиная от 3 месяцев и заканчивая 1 годом (или более).
Способы выдачи микрозаймов
Если вам интересно, как выдаются быстрые займы, будьте уверены, что существует множество способов их получения. Вы можете получить заем лично, через Интернет или по телефону. Если вы предпочитаете традиционные методы общения и не имеете доступа к Интернету или мобильным телефонам, ваш кредитор может помочь вам с заявкой, отправленной по почте. Кредиторы также могут с радостью отправить заявку по факсу или курьером для тех, кто не хочет, чтобы их информация передавалась по телефонным линиям или через серверы электронной почты. В некоторых случаях кредиторы даже принимают телеграммы от заявителей, которые предпочитают вообще отказаться от цифровой доставки!
Существует несколько различных типов займов.
Платежные кредиты
Это краткосрочные необеспеченные кредиты с высокими комиссиями. Как правило, их срок составляет 30 дней или менее, хотя в некоторых случаях он может быть продлен до шести месяцев. Заемщик платит комиссию каждый раз, когда берет деньги, и эта комиссия обычно равна процентам по кредиту за несколько дней.
Это долгосрочные необеспеченные кредиты, которые обычно имеют фиксированные ставки и сроки погашения от одного года до 25 лет (хотя некоторые кредиторы предлагают сроки погашения до 35 лет). В целом, процентные ставки по персональным кредитам ниже, чем по кредитным картам или кредитам, выдаваемым в день зарплаты, поскольку они не остаются неоплаченными так долго; однако, если вы пропустите платежи по этому виду долга, более вероятно, что ваш кредитор попытается взыскать долг, подав на вас иск в суд.
На этот вид необеспеченного кредита можно быстро подать онлайн-заявку через интернет; никаких дополнительных документов не требуется, кроме проверки того, что вся информация, предоставленная заявителями, соответствует той, что занесена в официальные базы данных. Кредиторы, предоставляющие денежные авансы, могут учитывать ряд факторов при принятии решения о том, имеет ли кто-то право на получение такого аванса, включая уровень дохода и кредитную историю; однако эти критерии не всегда четко описаны заранее, поэтому важно, чтобы потребители провели собственное исследование, прежде чем обращаться за любыми финансовыми продуктами, рекламируемыми в Интернете, включая денежные авансы.
Прежде чем найти список микрофинансовых организаций, важно понимать, что микрозаймы могут быть источником ликвидности, которая часто бывает в дефиците у бедных слоев населения.
Они не лишены риска; однако, если вы осторожны и используете микрокредит как часть общей финансовой стратегии (а не полагаетесь на него для удовлетворения всех своих потребностей), нет особых причин опасаться, что вы потеряете все из-за микрозайма.
Хотя многие МФО утверждают, что их займы подходят всем, кто соответствует требованиям, они не всегда правы. Микрофинансовые займы могут помочь улучшить ваше финансовое положение, но они не всегда подходят для всех (например, для людей с большими медицинскими счетами). Если вам нужно больше денег, чем предлагает МФО, или у вас нет других вариантов погасить существующие долги, то, возможно, взять один или два небольших микрозайма не помешает - только помните, что эти компании ориентированы на получение прибыли, а не на оказание помощи!
После получения микрозайма следует помнить о нескольких вещах.
Погашайте кредит как можно быстрее. Чем больше вы вернете вовремя, тем больше вероятность того, что ваш кредитор захочет снова предоставить вам кредит в будущем.
Выплачивайте кредит с как можно более низкой процентной ставкой. Выплата кредита с более низкой процентной ставкой помогает снизить общую сумму выплат заемщика, что облегчает его будущие расходы и позволяет не брать дополнительные кредиты, которые он не может себе позволить или которые ему не нужны, чтобы покрыть повседневные расходы, а это значит, что меньше людей попадают в долговую ловушку и не могут встать на ноги, когда сталкиваются с неожиданными чрезвычайными ситуациями или неудачами, такими как потеря работы или болезнь.