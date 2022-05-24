Хотя многие МФО утверждают, что их займы подходят всем, кто соответствует требованиям, они не всегда правы. Микрофинансовые займы могут помочь улучшить ваше финансовое положение, но они не всегда подходят для всех (например, для людей с большими медицинскими счетами). Если вам нужно больше денег, чем предлагает МФО, или у вас нет других вариантов погасить существующие долги, то, возможно, взять один или два небольших микрозайма не помешает - только помните, что эти компании ориентированы на получение прибыли, а не на оказание помощи!