Эксперт рассказал, как спецслужбы Украины могут завербовать ростовских подростков

«Группы в соцсетях с возрастной аудиторией 14-18 лет в большинстве своем сильно политизированы. И хотя это по сути кружки по интересам с возрастом аудитории 14-18 лет, меня еще в 2019 году стала сильно смущать их зацикленность на украинских событиях. В то время это удивляло. Ведь несмотря на близость Украины к Ростовской области, среди основного населения подросткового возраста, эта повестка не занимала такого большого внимания, как в пабликах», — делится мнением Александр Сухарь.