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Эксперт рассказал, как спецслужбы Украины могут завербовать ростовских подростков

24 мая 13:33
Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ РФ
Подростков вовлекают в группы соцсетей по интересам. Но в большинстве случаев группы политизированы. Это нехороший знак, свидетельствующий о том, что подростков из онлайна надо срочно возвращать в реальную жизнь, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что в Ростовской области задержали молодого человека, который по заданию СБУ Украины собирался подготовить теракты в школах. Известно, что он завербовал порядка 800 человек в незаконный в России нацбатальон «Азов»*. Детали пока не разглашаются, ими занимается следствие. Но эксперты полагают, что одним из возможных вариантов для его вербовки могли стать группы в социальных сетях.

«Группы в соцсетях с возрастной аудиторией 14-18 лет в большинстве своем сильно политизированы. И хотя это по сути кружки по интересам с возрастом аудитории 14-18 лет, меня еще в 2019 году стала сильно смущать их зацикленность на украинских событиях. В то время это удивляло. Ведь несмотря на близость Украины к Ростовской области, среди основного населения подросткового возраста, эта повестка не занимала такого большого внимания, как в пабликах», — делится мнением Александр Сухарь.

Политолог полагает, что идеологическая подготовка ростовских детей, вовлечение их в политические события Украины и коммуникации начались задолго до спецоперации. И этим занималась не только украинская сторона.

Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ РФ

«У меня есть подозрение, что за этим стоят более серьезные силы. А именно, развитая западная инфраструктура, которая знает, как работать в социальных сетях», — говорит Сухарь.

По его наблюдению, последние протестные мероприятия показали значительное омоложение незаконно митингующих. И если на Болотную площадь выходили люди 32-40 лет, то с 2018 года возраст протестантов понизился вплоть до 14-16-летних.

Спикер уверен, что подростков надо уводить из интернета, предоставив им достойную альтернативу — всевозможные кружки, секции, организации. Приобщать к участию в общественных мероприятия, соревнованиях, фестивалях.

Фото: ASphotofamily/freepik.com

«Тем более в Ростовской области, которая граничит с Украиной, должна быть внятная и всем понятная патриотическая альтернатива. А пока у нас сложилась парадоксальная, искореженная ситуация. Критикующие группы в соцсетях набирают огромное число лайков и подписчиков. А патриотические оказываются в переферийном положении. И это надо срочно исправлять», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, что с начала февраля Ростов-на-Дону накрыла волна ложных тревог и фейков о терактах.

* — запрещенная в России экстремистская организация.

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