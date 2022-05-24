rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фашистом назвали ростовчане наемника, который готовил теракты в российских школах

24 мая 13:34
Фото: vk.com/nakgov
фото для иллюстрации
В Ростовской области за подготовку терактов в школах задержали боевика, которого местные жители назвали фашистом, обсуждениен началось в Интернете.

Ранее СМИ писали, что силовики задержали 28-летнего мужчину, которого завербовали ВСУ. По некоторым данным, он готовил теракты в школах.

Говорилось также, что задержанный вербовал людей в запрещенную в России группировку «Азов». Пользователи в соцсетях назвали этого человека фашистом.

«Это еще раз подтверждает фашистскую направленность. Больше ни одна страна до такого не додумалась», — прозвучало в комментариях.

«Даже намерение провести теракт должно иметь пожизненное последствие. А гуманисты должны сидеть в соседней камере», — пишут пользователи.

Ранее украинская армия дважды за час обстреляла территории возле Ростовской области.

Материалы по теме
Бывший украинский военный пытался совершить теракт в КрымуГотовивших теракты в школах украинских боевиков задержали в Ростовской области в мае ФСБ в Ростовской области задержала жителя Мариуполя за подготовку терактов в школах
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00