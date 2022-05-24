Фашистом назвали ростовчане наемника, который готовил теракты в российских школах

Ранее СМИ писали, что силовики задержали 28-летнего мужчину, которого завербовали ВСУ. По некоторым данным, он готовил теракты в школах.
Говорилось также, что задержанный вербовал людей в запрещенную в России группировку «Азов». Пользователи в соцсетях назвали этого человека фашистом.
«Это еще раз подтверждает фашистскую направленность. Больше ни одна страна до такого не додумалась», — прозвучало в комментариях.
«Даже намерение провести теракт должно иметь пожизненное последствие. А гуманисты должны сидеть в соседней камере», — пишут пользователи.