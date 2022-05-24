Глава МО РФ Шойгу заявил, что спецоперацию замедлили ради эвакуации гражданских лиц

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу утверждает, что снижение темпов спецоперации на Украине было сознательным действием, направленным на обеспечение безопасной эвакуации населения. Для этого необходимо объявлять режим тишины, а также создавать гуманитарные коридоры, по которым пройдет эвакуация.
Вместе с этим глава оборонного ведомства отметил, что численность иностранных наемников на Украине превысила отметку в шесть тысяч человек, поскольку страны Запада увеличили поставки оружия и направили дополнительных сотрудников ЧВК.
Ранее в МО РФ сообщили о готовящейся украинскими военными провокации на заводе по производству продуктов химической промышленности.