Глава МО РФ Шойгу заявил, что спецоперацию замедлили ради эвакуации гражданских лиц

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу утверждает, что снижение темпов спецоперации на Украине было сознательным действием, направленным на обеспечение безопасной эвакуации населения. Для этого необходимо объявлять режим тишины, а также создавать гуманитарные коридоры, по которым пройдет эвакуация.