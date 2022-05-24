Крупнейший зернотрейдер из Ростова-на-Дону ТД «РИФ» сменил владельца

Posted 24 мая 2022, 11:36
Published 24 мая 2022, 11:36
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
Теперь бизнесмену принадлежит доля в 100% в компании. Стоит отметить, что с 2019 года больший пакет акций ТД «РИФ» принадлежал фирме, зарегистрированной в ОАЭ.
ТД «РИФ» была создана 12 лет назад. В настоящее время это один из крупнейших поставщиков зерна. Ходыкин еще семь лет назад назвал себя бенефициаром «РИФ».
Напомним, в прошлом году издание Forbes включило ТД «РИФ» из Ростова-на-Дону в число крупнейших частных компаний России. Экспортер зерна занял в рейтинге 88 строчку.