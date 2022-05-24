Минеева: Бизнес-омбудсмены должны участвовать в уголовных процессах

Ранее российское правительство одобрило и направило в Государственную думу Российской Федерации проект закона, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В том числе документ содержит норму о повышении важности в регионах уполномоченных по защите прав предпринимателей. В частности, законопроект закрепляет возможность участия бизнес-омбудсменов в рассмотрении дел в качестве защитников и устанавливает ответственность за препятствование их работе. Также, по словам уполномоченного при президенте России, желаемый набор полномочий этим не ограничивается.