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Минеева: Бизнес-омбудсмены должны участвовать в уголовных процессах

24 мая 13:15
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил мнение, что бизнес-омбудсменам необходимо предоставить право выступать в качестве защитников не только в административных процессах, но и в уголовных.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева поддержала мнение Титова.

«Полностью согласна с федеральным бизнес-омбудсменом: у нас создана обширная практика участия в судах. Роль уполномоченных в деле защиты прав и интересов предпринимателей необходимо расширять. Надеюсь, что право вступать в дело в качестве защитников не только в административном, но и в уголовном процессе – дело будущего», - цитирует Минееву издание.

Ранее российское правительство одобрило и направило в Государственную думу Российской Федерации проект закона, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В том числе документ содержит норму о повышении важности в регионах уполномоченных по защите прав предпринимателей. В частности, законопроект закрепляет возможность участия бизнес-омбудсменов в рассмотрении дел в качестве защитников и устанавливает ответственность за препятствование их работе. Также, по словам уполномоченного при президенте России, желаемый набор полномочий этим не ограничивается.

"Стоило бы дать бизнес-омбудсменам - и федеральному, и региональным - право вступать в дело в качестве защитника не только в административном, но и в уголовном процессе. Надеемся, это дело будущего", - сказал Титов в пятницу, 20 мая, представителям средств массовой информации, комментируя законопроект.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что за последние десять лет работы института бизнес-омбудсменов наработана весьма солидная практика участия в судебных процессах. До недавнего времени свобода действий региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей ограничивалась тем, что для его возможности быть защитником предпринимателя, привлекаемого к административной ответственности, необходимо было получать доверенность от лица федерального уполномоченного. Предлагаемые поправки в закон позволят бизнес-омбудсменам оказать помощь гораздо большему числу представителей бизнеса, добавил он.

Напомним: в России действует пакет мер поддержки предпринимателей. Так, среди нефинансовых стоит отметить мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, который будет действовать в течение 2022 года. Запрет установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта текущего года.

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