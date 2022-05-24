Олимпиаду в Сочи признали одним из «20 главных событий России за 20 лет»

Красная Поляна с 2014 года ассоциируется с Олимпийскими играми. Данная географическая локация на официальных картах обозначена как горное село Эсто-Садок. Каждый год туда приезжают сотни тысяч путешественников со всего мира. Привлекательна не только современная инфраструктура, созданная к сочинской Олимпиаде-2014, но и то развитие, которое курорт получил после Игр.
Олимпийские игры ознаменовали новую эпоху в российской истории. Выяснилось, что с передачей флага от Сочи корейскому городу Пхёнчхан во ходе церемонии закрытия трансформации здесь только начались.
В 2020 году Олимпийский парк выделили в отдельную административную единицу. Образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус» стал важной для всей Российской Федерации федеральной территорией.
Жизнь населения Сочи вышла на новый уровень. В мегаполисе и пригородах модернизировали электро- и водоснабжение, возвели новые клиники. Инновационная гостиничная инфраструктура гарантировала стабильный и платежеспособный поток отдыхающих. С учетом того, что 70% местных жителей так или иначе трудятся в турбизнесе, для нескольких поколений жителей Краснодарского края Игры стали основным событием в регионе.