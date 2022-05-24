Олимпиаду в Сочи признали одним из «20 главных событий России за 20 лет»

Красная Поляна с 2014 года ассоциируется с Олимпийскими играми. Данная географическая локация на официальных картах обозначена как горное село Эсто-Садок. Каждый год туда приезжают сотни тысяч путешественников со всего мира. Привлекательна не только современная инфраструктура, созданная к сочинской Олимпиаде-2014, но и то развитие, которое курорт получил после Игр.