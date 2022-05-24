Продолжительность жизни вошла в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

Также одним из приоритетных показателей высокого уровня здравоохранения в стране, согласно действующей мировой концепции, выступает здоровье новорожденных. Защита жизни и здоровья детей, в том числе и еще не появившихся на свет, которая еще 20 лет назад была практически неосуществима на сегодняшнем уровне, сейчас стала реальностью. Фетальные хирургические вмешательства, когда оперируется еще не родившийся плод, уже активно проводятся в субъектах РФ. В итоге аномалии организма устраняются внутриутробно, а на свет появляются совершенно здоровые дети.