Продолжительность жизни вошла в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

Почти за целый век – с 1926 по 2020 год – уровень продолжительности жизни в России поднялся с 42 до 73 лет. В 2000 году данный показатель находился на отметке в 65 лет. Как сообщает mkset.ru, благодаря таким положительным изменениям рост продолжительности жизни вошел в перечень главных событий за последние два десятилетия.
По биологическим показателям россиян пенсионного возраста нашего времени можно сравнить с 50-летними жителями СССР в 1950-х годах. Процессы старения сейчас протекают не так стремительно. Все больше граждан в возрасте 60-70 лет трудно считать стариками в привычном смысле этого слова.
Международная группа ученых под руководством россиянина Петра Федичева из Московского физико-технического института смогла рассчитать, что 150 лет – предельный срок службы человеческого организма. Такое исследование показывает, что российской медицине еще есть над чем работать, в частности, выявляя причины и находя меры предупреждения преждевременной смертности. Главными причинами ухода из жизни россиян по-прежнему остаются ишемическая болезнь сердца, инсульты, кардиомиопатии, то есть факторы, которые медики способны диагностировать, предупреждать и лечить на высочайшем уровне. Необходимо только ответственное отношение каждого пациента, который должен в установленные сроки проходить бесплатную диспансеризацию, отказаться от вредных привычек, своевременно обращаться за помощью к профильным специалистам.
Также одним из приоритетных показателей высокого уровня здравоохранения в стране, согласно действующей мировой концепции, выступает здоровье новорожденных. Защита жизни и здоровья детей, в том числе и еще не появившихся на свет, которая еще 20 лет назад была практически неосуществима на сегодняшнем уровне, сейчас стала реальностью. Фетальные хирургические вмешательства, когда оперируется еще не родившийся плод, уже активно проводятся в субъектах РФ. В итоге аномалии организма устраняются внутриутробно, а на свет появляются совершенно здоровые дети.
Нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография», которые были запущены в 2019 году, уже позволили России достичь всех перечисленных результатов и надежно закрепиться на этом принципиально новом уровне жизни.