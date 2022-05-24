Советы медика: как избавиться от пивного живота

Posted 24 мая 2022, 07:40
Published 24 мая 2022, 07:40
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
В интервью радио Sputnik, которое цитирует IZ, специалист объяснил, что «пивной живот» — это отдельный тип ожирения, связанный с весомым риском для здоровья его носителя.
Врач уточнил, что такое образование является абдоминальным видом ожирения. В этом случае жировая прослойка концентрируется в области талии. Зачастую, подобный живот возникает у мужчин по причине распространенного способа распития пива.
Так, опасность получить пивной живот возникает у тех, кто увлекается спиртными напитками, при этом пьют и едят у телевизора. В этом случае калории не расходуются, приобретается вредная привычка.
По мнению Демина, чтобы избавиться от «пивного живота», нужно отказаться от пива. Это позволяет прийти в физическую и психологическую норму, повышает активность, приводит к сжиганию лишних килограммов. Стоит отказаться также от других разновидностей алкоголя, что в целом продлит жизнь и улучшит самочувствие.