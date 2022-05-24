Советы медика: как избавиться от пивного живота

По мнению Демина, чтобы избавиться от «пивного живота», нужно отказаться от пива. Это позволяет прийти в физическую и психологическую норму, повышает активность, приводит к сжиганию лишних килограммов. Стоит отказаться также от других разновидностей алкоголя, что в целом продлит жизнь и улучшит самочувствие.