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Posted 24 мая 2022, 07:40

Published 24 мая 2022, 07:40

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Советы медика: как избавиться от пивного живота

Советы медика: как избавиться от пивного живота

24 мая 2022, 07:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Внешний вид может существенно портить выступающий живот. О том, как он него избавиться рассказал профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

В интервью радио Sputnik, которое цитирует IZ, специалист объяснил, что «пивной живот» — это отдельный тип ожирения, связанный с весомым риском для здоровья его носителя.

Врач уточнил, что такое образование является абдоминальным видом ожирения. В этом случае жировая прослойка концентрируется в области талии. Зачастую, подобный живот возникает у мужчин по причине распространенного способа распития пива.

Так, опасность получить пивной живот возникает у тех, кто увлекается спиртными напитками, при этом пьют и едят у телевизора. В этом случае калории не расходуются, приобретается вредная привычка.

По мнению Демина, чтобы избавиться от «пивного живота», нужно отказаться от пива. Это позволяет прийти в физическую и психологическую норму, повышает активность, приводит к сжиганию лишних килограммов. Стоит отказаться также от других разновидностей алкоголя, что в целом продлит жизнь и улучшит самочувствие.

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