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Posted 24 мая 2022, 14:08

Published 24 мая 2022, 14:08

Modified 11 сентября 2022, 16:23

Updated 11 сентября 2022, 16:23

В Ростовской области водителям с судимостью запретят работать в такси в 2023 году

В Ростовской области водителям с судимостью запретят работать в такси в 2023 году

24 мая 2022, 14:08
Фото: 1MI.
Жители Ростова-на-Дону, у которых есть судимость по определенным статьям, с марта 2023 года потеряют возможность работать в такси и общественном транспорте, говорится на сайте Госдумы.

Парламентарии Госдумы приняли закон, в котором ввели запрет на работу водителями лицам, имеющим проблемы с законом. Все изменения внесут в Трудовой кодекс.

Речь идет о людям, которые совершили некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. В том числе убийство, похищение, грабеж или разбой.

Это касается жителей России, в том числе донского региона.

На данный момент пока реакции от ростовских таксистов не поступало. Но до этого они жаловались, что желающие работать в такси на своем транспорте должны тратить десятки тысяч рублей, чтобы поменять цвет кузова, но донские депутаты не торопятся отменять запрет на цветные машины.

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