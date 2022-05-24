В Ростовской области водителям с судимостью запретят работать в такси в 2023 году

Posted 24 мая 2022, 14:08
Published 24 мая 2022, 14:08
Modified 11 сентября 2022, 16:23
Updated 11 сентября 2022, 16:23
Парламентарии Госдумы приняли закон, в котором ввели запрет на работу водителями лицам, имеющим проблемы с законом. Все изменения внесут в Трудовой кодекс.
Речь идет о людям, которые совершили некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. В том числе убийство, похищение, грабеж или разбой.
Это касается жителей России, в том числе донского региона.
На данный момент пока реакции от ростовских таксистов не поступало. Но до этого они жаловались, что желающие работать в такси на своем транспорте должны тратить десятки тысяч рублей, чтобы поменять цвет кузова, но донские депутаты не торопятся отменять запрет на цветные машины.