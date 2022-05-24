В Ростовской области водителям с судимостью запретят работать в такси в 2023 году

На данный момент пока реакции от ростовских таксистов не поступало. Но до этого они жаловались, что желающие работать в такси на своем транспорте должны тратить десятки тысяч рублей, чтобы поменять цвет кузова, но донские депутаты не торопятся отменять запрет на цветные машины.