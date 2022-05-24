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Posted 24 мая 2022, 09:09

Published 24 мая 2022, 09:09

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

ВСУ готовят провокацию с подрывом завода с химикатами в 100 км от Ростовской области

24 мая 2022, 09:09
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На территории предприятия редких газов в Лисичанске, расположенном всего в 100 километрах от Ростовской области, украинские военные планируют устроить провокацию, сообщили в Минобороны России.

Представители Вооруженных сил Украины произвели минирование емкостей, в которых находятся опасные химические вещества. Они расположили свою технику на территории предприятия.

Кроме того, на подвальных помещениях завода они держат мирных граждан и рабочих предприятия.

Производя обстрел по российским позициям с территории завода нацформирования пытаются вызвать ответный огонь на себя. Это нужно им для того, что потом обвинить в техногенной катастрофе силы ЛНР и России.

Ранее ПВО РФ сбили на севере Ростовской области разведывательный беспилотник, который был направлен с территории Украины. Это произошло днем, 23 мая.

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