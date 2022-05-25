Глава ГУФСИН по Ростовской области Безруких заработал 3,2 млн рублей в 2021 году

Первый замначальника ГУФСИН Василий Гордеев с супругой так же не имеют в собственности никакого жилья, хотя доход их семьи в 2021 году составил более трех миллионов рублей. Из них более 2,2 миллиона заработал сам Гордеев, а его вторая половина получила доход в 810,7 тысячи рублей. При этом в их пользовании находятся две квартира, а супруга Гордеева владеет автомобилем Toyota.