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Глава ГУФСИН по Ростовской области Безруких заработал 3,2 млн рублей в 2021 году

25 мая 07:41
Фото: ФСИН РФ
В Ростовской области глава ГУФСИН Дмитрий Безруких получил в 2021 году доход более 3,2 миллиона рублей, сведения о заработках руководства службы исполнения наказаний появились на федеральном портале.

Согласно данным, опубликованным на портале федерального ГУФСИН, начальник регионального управления Дмитрий Безруких за год заработал более 3,2 миллиона рублей. Его супруга также заработала почти 717 тысяч рублей, однако в собственности семейной пары не оказалось ни одного объекта недвижимости, только прицеп «МЗСА».

Первый замначальника ГУФСИН Василий Гордеев с супругой так же не имеют в собственности никакого жилья, хотя доход их семьи в 2021 году составил более трех миллионов рублей. Из них более 2,2 миллиона заработал сам Гордеев, а его вторая половина получила доход в 810,7 тысячи рублей. При этом в их пользовании находятся две квартира, а супруга Гордеева владеет автомобилем Toyota.

Еще один замначальника ГУФСИН региона Александр Вощинский заработал около 1,65 миллиона рублей, его жена принесла в семейный бюджет еще полмиллиона рублей. В собственности супружеской пары и их двоих детей находятся три земельных участка, два дома и столько же квартир с автомобилем KIA.

Третий заместитель Андрей Любовин с супругой заработали в 2021 году более 2,6 миллиона рублей, из которых около 2,3 миллиона внес в семейный бюджет сам Любовин. В его собственности находятся квартира и гараж, а жена — владелец участка земли с частным домом.

Замначальника Михаил Коротеев заработал всего 1,6 миллиона рублей. Еще 645 тысяч заработала его жена. На Коротееве и всех членах его семьи не записано ни одного объекта имущества, а вот в их пользовании находятся участок земли с домом площадью 157,3 квадрата, а также квартира.

Последний заместитель начальника ГУФСИН Александр Романов заработал за прошлый год более 2,1 миллиона рублей, в его совместной собственности с детьми и женой находится квартира площадью 53,8 квадратных метра, при этом в использовании указана еще одна большей площади. Он также оказался владельцем автомобиля Mitsubishi. Супруга Романова в прошлом году заработала 323,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, какой доход в 2021 году получили сотрудники областного Следкома.

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