Глава ГУФСИН по Ростовской области Безруких заработал 3,2 млн рублей в 2021 году

Согласно данным, опубликованным на портале федерального ГУФСИН, начальник регионального управления Дмитрий Безруких за год заработал более 3,2 миллиона рублей. Его супруга также заработала почти 717 тысяч рублей, однако в собственности семейной пары не оказалось ни одного объекта недвижимости, только прицеп «МЗСА».
Первый замначальника ГУФСИН Василий Гордеев с супругой так же не имеют в собственности никакого жилья, хотя доход их семьи в 2021 году составил более трех миллионов рублей. Из них более 2,2 миллиона заработал сам Гордеев, а его вторая половина получила доход в 810,7 тысячи рублей. При этом в их пользовании находятся две квартира, а супруга Гордеева владеет автомобилем Toyota.
Еще один замначальника ГУФСИН региона Александр Вощинский заработал около 1,65 миллиона рублей, его жена принесла в семейный бюджет еще полмиллиона рублей. В собственности супружеской пары и их двоих детей находятся три земельных участка, два дома и столько же квартир с автомобилем KIA.
Третий заместитель Андрей Любовин с супругой заработали в 2021 году более 2,6 миллиона рублей, из которых около 2,3 миллиона внес в семейный бюджет сам Любовин. В его собственности находятся квартира и гараж, а жена — владелец участка земли с частным домом.
Замначальника Михаил Коротеев заработал всего 1,6 миллиона рублей. Еще 645 тысяч заработала его жена. На Коротееве и всех членах его семьи не записано ни одного объекта имущества, а вот в их пользовании находятся участок земли с домом площадью 157,3 квадрата, а также квартира.
Последний заместитель начальника ГУФСИН Александр Романов заработал за прошлый год более 2,1 миллиона рублей, в его совместной собственности с детьми и женой находится квартира площадью 53,8 квадратных метра, при этом в использовании указана еще одна большей площади. Он также оказался владельцем автомобиля Mitsubishi. Супруга Романова в прошлом году заработала 323,6 тысячи рублей.