Назван топ-5 вакансий с зарплатой более 250 тысяч рублей в Ростове

Впрочем есть возможность заработать свыше 250 тысяч рублей. Только такая работа предполагает переезд. Так, крановщики, которые готовы отправиться на Ямал, могут заработать в месяц 260-270 тысяч рублей. Ростовчан также зовут работать в Израиль. Туда требуются разнорабочие и упаковщики.