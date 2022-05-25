Назван топ-5 вакансий с зарплатой более 250 тысяч рублей в Ростове

Posted 25 мая 2022, 11:26
Published 25 мая 2022, 11:26
Modified 1 октября, 13:45
Updated 1 октября, 13:45
Инженеру-энергетику с опытом свыше одного года предлагают зарплату в размере от 150 до 315 тысяч рублей в донской столице. От 100 до 300 тысяч рублей готовы платить риэлторам с активной жизненной позицией.
В Ростове также ищут капитана на сухогруз, чтобы отправлять грузы из России в Турцию. За такую работу готовы платить «чистыми» 260 тысяч рублей.
Мастер по ремонту компьютеров и ноутбуков со свободным графиком может заработать 110-260 тысяч рублей. А водителям со своим грузовым автомобилем предлагают заработную плату 140-250 тысяч рублей.
Впрочем есть возможность заработать свыше 250 тысяч рублей. Только такая работа предполагает переезд. Так, крановщики, которые готовы отправиться на Ямал, могут заработать в месяц 260-270 тысяч рублей. Ростовчан также зовут работать в Израиль. Туда требуются разнорабочие и упаковщики.
Ранее стало известно, что в Ростовской области сократилось число жителей, чей доход ниже МРОТ. Если в 2019 году доля таких граждан была 13,4%, то в 2021 году этот показатель снизился до 12%.
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