Последний звонок прозвенел в Ростовской области для выпускников

Праздничные мероприятия провели в среду, 25 мая. Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отметил, что это одновременно и радостное и трогательное событие. Ведь в прошлом остаются ответы у доски, домашние задания и контрольные работы, которые связаны со школьным периодом. У каждого выпускника в памяти сохранятся имена добрых и мудрых педагогов, впечатления, яркие эмоции, храбрые поступки и жизненный опыт. И все это будет связано со школьными годами.