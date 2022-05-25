Последний звонок прозвенел в Ростовской области для выпускников

Праздничные мероприятия провели в среду, 25 мая. Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отметил, что это одновременно и радостное и трогательное событие. Ведь в прошлом остаются ответы у доски, домашние задания и контрольные работы, которые связаны со школьным периодом. У каждого выпускника в памяти сохранятся имена добрых и мудрых педагогов, впечатления, яркие эмоции, храбрые поступки и жизненный опыт. И все это будет связано со школьными годами.
Всех выпускников поздравили педагоги и родители. Первоклассники пообещали стать достойной сменой старшему поколению.
Утром для бывших школьников провели линейки, после чего они смогли отправиться на прогулки в парки и на набережные. А в четверг для закончивших 11 классы пройдут экзамены сразу по нескольким предметам — географии, литературе, химии.
"Благодаря донскому образованию у ребят есть хорошие перспективы. Им необходимо сделать правильный выбор, после чего внести свой вклад в развитие региона и страны в целом", - прокомментировал первый замгубернатора.
Он добавил, что в области работают 114 профессиональных образовательных организаций, а также 27 вузов. Всего для выпускников доступно обучение по 500 профессиям и специальностям.
Актуальными считаются технические специальности, профессии в отрасли IT-технологий, в сферах медицины и образования.