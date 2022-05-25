«Ростелеком» поможет операторам связи роботизировать службы технической поддержки

Виртуальный собеседник (чат-бот) общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты, социальных сетей, объединяя все используемые информационные каналы общения в едином интерфейсе оператора. Это позволяет вдвое сократить время, которое обычно уходит на решение клиентского запроса или процесс оформления продаж. Искусственный интеллект по сути берет на себя всю типовую и рутинную работу оператора: ответы на вопросы, регистрацию заявок и отслеживание статуса, массовые оповещения.