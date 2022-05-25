«Ростелеком» поможет операторам связи роботизировать службы технической поддержки

Виртуальный собеседник (чат-бот) общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты, социальных сетей, объединяя все используемые информационные каналы общения в едином интерфейсе оператора. Это позволяет вдвое сократить время, которое обычно уходит на решение клиентского запроса или процесс оформления продаж. Искусственный интеллект по сути берет на себя всю типовую и рутинную работу оператора: ответы на вопросы, регистрацию заявок и отслеживание статуса, массовые оповещения.
Помимо этого чат-бот можно успешно использовать для решения других производственных задач, например, чтобы помочь сотрудникам технической поддержки быстро ориентироваться в различных внутренних системах компании: документации, кадровой информации и т.д.
Если же робот не в состоянии дать исчерпывающий ответ, он переводит вопрос на оператора. Это значительно повышает результативность и качество работы службы клиентской поддержки и гарантирует корректные ответы.
Новое предложение «Ростелекома» обеспечивает ряд преимуществ для пользователей: трехкратное сокращение расходов заказчика на техническую поддержку (по сравнению с фондом оплаты труда сотрудников), автономность, позволяющая почти половину обращений решать без участия человека, и оперативность ответа клиенту при решении типового вопроса. Более того, бот - как телесуфлер - может предложить варианты ответа оператору и показать всю доступную информацию по запросу, взятую из баз знаний.
Сервис может использоваться в контакт-центрах, во внутренней системе регистрации оператора связи для сокращения времени на создание заявок и передачу их конечному исполнителю, а также для сервиса оповещений и календаря работ в собственной компании. Кроме того, сервис можно применять для работы с VIP-клиентами.