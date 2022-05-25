Ростовчанина будут судить за убийство топором знакомого ради трех млн рублей

В 2020 году фигурант встретился со знакомым под предлогом продажи своего автомобиля BMW X3. У потенциального покупателя были с собой три миллиона рублей.
Из-за денег подозреваемый более 20 раз ударил 35-летнего знакомого топором по голове, из-за чего последний скончался. Тогда нападавший забрал деньги и телефоны.
Машину фигурант сжег, а тело перевез в заброшенное строение.
Кроме того, подозреваемый в этом же году совершил погром на железнодорожном вокзале «станции Адлер». Его удалось задержать в Сочи и заключить под стражу.
Теперь все материалы рассмотрит суд, максимальное наказание составляет пожизненное заключение.