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Ростовчанина будут судить за убийство топором знакомого ради трех млн рублей

25 мая 06:39
Фото: PxHere
В Ростове-на-Дону будут судить местного жителя, который топором убил знакомого и забрал у него три миллиона рублей, сообщили в региональном УСКР.

В 2020 году фигурант встретился со знакомым под предлогом продажи своего автомобиля BMW X3. У потенциального покупателя были с собой три миллиона рублей.

Из-за денег подозреваемый более 20 раз ударил 35-летнего знакомого топором по голове, из-за чего последний скончался. Тогда нападавший забрал деньги и телефоны.

Машину фигурант сжег, а тело перевез в заброшенное строение.

Кроме того, подозреваемый в этом же году совершил погром на железнодорожном вокзале «станции Адлер». Его удалось задержать в Сочи и заключить под стражу.

Теперь все материалы рассмотрит суд, максимальное наказание составляет пожизненное заключение.

Напомним, что в Ростовской области водителям с судимостью запретят работать в такси в 2023 году.

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#Новости#Происшествия
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