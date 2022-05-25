Ростовская пенсионерка пожаловалась на ущемление прав ветеранов

«Отмена льгот на проезд очень плохо отразится на нас. Например, у меня есть знакомые, друзья в Ростовской области. Я активный человек, несмотря на свои 76 лет, люблю ездить в гости. Да и активность очень важна в нашем возрасте. Пожилые люди должны ездить, общаться. Согласитесь, если пенсионер будет постоянно сидеть дома один, это же не добавит здоровья, - отмечает Галина Гапонова. - А отменой льготного проезда власти лишили нас всякой возможности ездить друг к другу в гости».