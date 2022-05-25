Ростовская пенсионерка пожаловалась на ущемление прав ветеранов

Собеседница подчеркивает, что пенсионеры обеспокоены отменой льгот на проезд в транспорте. А также и тем, что суд не встает на защиту ветеранов. Особенно странным, на ее взгляд, отмена льгот в регионе выглядит на фоне ранее заявленного курса России на увеличение продолжительности жизни и улучшения ее качества. Так, чтобы пенсионеры вели активную, полноценную, здоровую жизнь.
«Отмена льгот на проезд очень плохо отразится на нас. Например, у меня есть знакомые, друзья в Ростовской области. Я активный человек, несмотря на свои 76 лет, люблю ездить в гости. Да и активность очень важна в нашем возрасте. Пожилые люди должны ездить, общаться. Согласитесь, если пенсионер будет постоянно сидеть дома один, это же не добавит здоровья, - отмечает Галина Гапонова. - А отменой льготного проезда власти лишили нас всякой возможности ездить друг к другу в гости».
Пенсионерка сокрушается, что в Миллерово у нее похоронены родители. Поездка туда из Ростова обходится не дешево. И теперь, из-за отмены льгот, она не сможет навестить могилы дорогих людей, проверить, все ли там в порядке.
«Почему ущемляют наши права? - задается вопросом Галина Гапонова. - Взять даже последнее собрание Совета ветеранов. Тогда была плохая погода — дождь, ветер. А нас буквально выставили из кабинета в здании бывшего Дворца пионеров. Велели разговаривать на улице. Представляете, нам, пенсионерам, для того, чтобы пообщаться, пришлось идти в кафе, тратить там деньги, ведь бесплатно посидеть в кафе не пускают. Такое отношение к пенсионерам просто недопустимо».
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовские пенсионеры не собираются мириться с отменой льгот на проезд в общественном транспорте. Они будут подавать апелляцию на отказ в возвращении льгот.