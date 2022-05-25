«Рука СБУ»: эксперт рассказал, как спецслужбы Украины вербуют ростовских подростков

По словам экспертов, вербовка основана на некотором профессиональном психолого-социальном гипнозе. Однако теперь вербовщики не бегают по улицам в поисках людей. Это происходит в соцсетях. Для вербовки выбирается молодежь от 15 до 30 лет. В этом возрасте, по мнению психологов, человек, зачастую, еще не определился в своей жизненной позиции. Поэтому поддается влиянию.