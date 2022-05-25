«Рука СБУ»: эксперт рассказал, как спецслужбы Украины вербуют ростовских подростков

Posted 25 мая 2022, 05:03
Published 25 мая 2022, 05:03
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
По словам экспертов, вербовка основана на некотором профессиональном психолого-социальном гипнозе. Однако теперь вербовщики не бегают по улицам в поисках людей. Это происходит в соцсетях. Для вербовки выбирается молодежь от 15 до 30 лет. В этом возрасте, по мнению психологов, человек, зачастую, еще не определился в своей жизненной позиции. Поэтому поддается влиянию.
Социальные сети выстроены таким образом, что на своей странице пользователь выставляет на показ фактически всю информацию. Начиная от своих интересов, и, заканчивая постами, цитатами, статусами, которые наглядно демонстрируют его жизненную позицию.
«Для своей цели вербовщики выбирают недовольных жизнью людей. Страдающих от безответной любви, разочарования в друзьях или родителях, безденежья и многого другого», — сообщает член Академии военных наук Артур Хачатрян.
А завести переписку в соцсети с незнакомым человеком совсем не сложно. Начинается она, как правило, с лайков. Незаметно переходит к обсуждению общих интересов, которые значатся на страницах пользователей соцсетей.
«И когда вербовщик общается с человеком, он уже понимает его душевный настрой. В результате общения вербовщики проецируют причину проблемы конкретного человека на требуемые интересы. Постепенно в переписке вербовщик начинает давать оценку власти, государственному строю, незаметно навязывая необходимую ему точку зрения. Убеждает человека, что его личная проблема заключается не в нем, а во внешних факторах — в тех, которые интересны вербовщику», — отмечает Хачатрян.
По его словам, следующим шагом происходит сближение человека с вербовщиком. Под его влиянием, молодой человек начинает верить, что его личная проблема действительно возникла из-за того, что навязано.
«На этом этапе человек психологически подавляется. Наступает так называемая точка невозврата. А вербовщик открывает карты, выступая с предложением «все исправить», — говорит спикер.
Собеседник уверен, что избежать вербовки молодых людей, а особенно, подростков, вполне возможно. Как со стороны родителей, так и со стороны учебных учреждений, необходим мониторинг социальных сетей.
«На личных страницах пользователей в соцсетях необходимо выявлять болевые точки молодых людей. Сделать это возможно по их статусам, постам и мыслям. Главное в этом вопросе, оказаться первым помощником, который поможет разобраться в действительных причинах проблем», — резюмирует Артур Хачатрян.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане назвали фашистом наемника, который готовил теракты в школах. Он реализовывал задание СБУ по поиску несовершеннолетних как в Ростовской области, так и других субъектах Российской Федерации, готовых к участию и подготовке терактов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]