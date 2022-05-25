Стабилизацию политической системы включили в «20 главных событий России за 20 лет»

Многие уже начали забывать о том, что в 2004-м в России отменили прямые выборы губернаторов. Катализатором этого решения стал теракт в Беслане, где за несколько недель до этого федеральный центр требовал от правительства усиления охраны административных границ и других важных объектов. Кроме того, предписывалось проводить досмотрово-регистрационные мероприятия в приграничной зоне, а также перевести личный состав РОВД на более жесткий режим несения службы. Однако первого сентября на линейке был только один милиционер. Согласно докладу сенатора Торшина, на месте должен был дежурить как минимум экипаж ДПС. Но он отправился на федеральную трассу «Кавказ» для сопровождения кортежа главы республики. Об этом пишет mkset.ru.