Многие уже начали забывать о том, что в 2004-м в России отменили прямые выборы губернаторов. Катализатором этого решения стал теракт в Беслане, где за несколько недель до этого федеральный центр требовал от правительства усиления охраны административных границ и других важных объектов. Кроме того, предписывалось проводить досмотрово-регистрационные мероприятия в приграничной зоне, а также перевести личный состав РОВД на более жесткий режим несения службы. Однако первого сентября на линейке был только один милиционер. Согласно докладу сенатора Торшина, на месте должен был дежурить как минимум экипаж ДПС. Но он отправился на федеральную трассу «Кавказ» для сопровождения кортежа главы республики. Об этом пишет mkset.ru.
В РФ в период 90-х и начала 2000-х годов губернаторы и мэры, принимающие на себя полномочия, часто ломались. Это влияло на уровень качества жизни россиян. Происходили многочисленные забастовки шахтеров и блокирование горняками Транссиба в связи с задержками зарплат. А также протесты педагогов. И это продолжалось из года в год. Голодали авиадиспетчеры. А жители Пикалево перекрывали федеральную трассу из-за того, что остались без работы, горячей воды и отопления. Эти проблемы решало Правительство России в ручном режиме.
Сейчас кажутся уже привычными устойчивая политическая система, свобода выбора и сохранение демократических ценностей. Однако история доказывает, что борьба за образ жизни и ценности является непростым и длинным путем, который Россия и дальше проходит, сохраняя свои традиции и национальную идентичность.