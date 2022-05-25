В Ростове зарегистрировали случаи клещевого боррелиоза в мае

Всего с начала клещевого сезона к медикам обратились 1300 жителей региона, которых покусали клещи. Среди них более 560 человек - это несовершеннолетние. В сообщении отмечается, что по сравнению с прошлым годом число обратившихся снизилось.
Наибольшее число людей пострадало от укусов клещей в донской столице - более 270 человек. Более 90 укушенных оказалось в Таганроге и Волгодонске.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о смерти жителя Ростовской области от Крымской геморрагической лихорадки. Она была занесена в организм погибшему при укусе клеща. За весенний период в регионе зафиксировано два случая лихорадки - в Новошахтинском и Пролетарском районе.