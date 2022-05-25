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В Ростове зарегистрировали случаи клещевого боррелиоза в мае

25 мая 12:43
Фото: fxquadro/freepik.com
Несколько случаев заболевания клещевым боррелиозом диагностировали в Ростове-на-Дону, сообщили в Роспотребнадзоре Ростовской области.

Всего с начала клещевого сезона к медикам обратились 1300 жителей региона, которых покусали клещи. Среди них более 560 человек - это несовершеннолетние. В сообщении отмечается, что по сравнению с прошлым годом число обратившихся снизилось.

Наибольшее число людей пострадало от укусов клещей в донской столице - более 270 человек. Более 90 укушенных оказалось в Таганроге и Волгодонске.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о смерти жителя Ростовской области от Крымской геморрагической лихорадки. Она была занесена в организм погибшему при укусе клеща. За весенний период в регионе зафиксировано два случая лихорадки - в Новошахтинском и Пролетарском районе.

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#Новости#Анна Смирнова#Общество
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