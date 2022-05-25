В Ростовской области жителей предупредили о заморозках до -1 градуса

При этом дождя в ближайшие сутки ждать не стоит. Хотя ветер будет дуть довольно сильный - местами его порывы днем будут достигать 14 метров в секунду. Направление ветра будет северо-западным и западным. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а по югу региона - до +24 градусов.
В донской столице ночью столбики термометра поднимутся не выше +11 градусов, а днем будет до +24 градусов.
Напомним, в нынешнем году лето в Ростовской области будет прохладным. По прогнозам синоптиков, средняя температура в регионе будет достигать +21 градуса, а максимальная - +36 градусов.