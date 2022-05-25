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В Ростовской области жителей предупредили о заморозках до -1 градуса

25 мая 18:22
Фото: 1MI
Местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1 градуса в Ростовской области в ночные и утренние часы, предупредили в ГУ МЧС региона.

При этом дождя в ближайшие сутки ждать не стоит. Хотя ветер будет дуть довольно сильный - местами его порывы днем будут достигать 14 метров в секунду. Направление ветра будет северо-западным и западным. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а по югу региона - до +24 градусов.

В донской столице ночью столбики термометра поднимутся не выше +11 градусов, а днем будет до +24 градусов.

Напомним, в нынешнем году лето в Ростовской области будет прохладным. По прогнозам синоптиков, средняя температура в регионе будет достигать +21 градуса, а максимальная - +36 градусов.

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#Новости#Анна Смирнова#Общество
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