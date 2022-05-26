«Американцы сделали инвалидом»: летчик Ярошенко намерен вернуться на родину в Ростов

Posted 26 мая 2022, 12:53
Published 26 мая 2022, 12:53
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Напомним, что Ярошенко был приговорен к 20 годам колонии за контрабанду наркотиков. Сам он вину не признал, но отсидел 12 лет в колонии.
Осужденный попал на родину благодаря обмену между странами. США получили американца, осужденного в России.
В Ростов Ярошенко хочет вернуться в июне и сразу сходить на могилу матери. В данный момент он занимается восстановлением документов.
Также освобожденный признался, что уйдет много времени на восстановление здоровья. По его словам, американцы сделали из него инвалида.
Ранее Ярошенко неоднократно жаловался, что не может получить медицинскую помощь в тюрьме.
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