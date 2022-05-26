Минеева назвала «ковидную амнистию» реальным подспорьем для бизнеса Москвы

По словам Собянина, Москва столкнулась с иными вызовами и проблемами. «Ковидная амнистия» объявляется в связи с тем, что упали реальные доходы населения. Представители органов исполнительной власти больше не будут взыскивать назначенные и неуплаченные штрафы за нарушения ковидных ограничений. При этом бизнес и граждане могут рассчитывать на компенсации тех штрафов, которые они выплатили.