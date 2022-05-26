rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минеева назвала «ковидную амнистию» реальным подспорьем для бизнеса Москвы

26 мая 08:21
Мэр российской столицы Сергей Собянин анонсировал «ковидную амнистию». Уже с 1 июня в Москве прекратится взыскание выписанных и неуплаченных штрафов за нарушения ограничений по коронавирусу. Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева назвала решение властей реальным подспорьем для предпринимателей.

Финансовые потери московского бизнеса от проверок, проведенных в минувшем году, сократились с 42,3 миллиарда до 30 миллиардов рублей. Размер среднего штрафа уменьшился в 2021 году на 34 процента. Однако «ковидные» санкции все же представляли собой реальную нагрузку на бизнес, сообщает vostokmedia.com.

Собянин выразил мнение, что благодаря административным взысканиям правительство спасало здоровье и жизни граждан. Эта мера внесла большой вклад в борьбу с пандемией COVID-19, подчеркнул столичный градоначальник. На сегодняшний день подавляющее большинство ранее объявленных ограничений, направленных на предотвращение распространения инфекции, уже неактуально, заявил Собянин.

«Маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует, - отметил мэр Москвы. - Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла».

По словам Собянина, Москва столкнулась с иными вызовами и проблемами. «Ковидная амнистия» объявляется в связи с тем, что упали реальные доходы населения. Представители органов исполнительной власти больше не будут взыскивать назначенные и неуплаченные штрафы за нарушения ковидных ограничений. При этом бизнес и граждане могут рассчитывать на компенсации тех штрафов, которые они выплатили.

Столичный градоначальник сообщил, что власть решила амнистировать штрафы, которые органы исполнительной власти и подведомственные структуры наложили ранее за нарушения гражданами всех ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции в период болезни.

Инфицированные коронавирусом люди, выходящие из дома, сознательно подвергают опасности здоровье и жизнь других граждан, пояснил Собянин. Общая сумма возвратов либо прекращения взысканий достигнет, по его оценкам, 13,6 миллиарда рублей.

Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и рядовым гражданам, желающим получить субсидии, необходимо обратиться в центр «Мои документы». Однако сделать это они должны не позднее 31 декабря текущего года. При себе нужно иметь постановление о выписанном административном штрафе и документ, подтверждающий, что он уплачен. Формы заявлений скоро опубликуют на сайте mos.ru.

Российские медики не исключают, что уровень заболеваемости COVID-19 начнет расти осенью.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00