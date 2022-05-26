Минеева назвала «ковидную амнистию» реальным подспорьем для бизнеса Москвы

Финансовые потери московского бизнеса от проверок, проведенных в минувшем году, сократились с 42,3 миллиарда до 30 миллиардов рублей. Размер среднего штрафа уменьшился в 2021 году на 34 процента. Однако «ковидные» санкции все же представляли собой реальную нагрузку на бизнес, сообщает vostokmedia.com.
Собянин выразил мнение, что благодаря административным взысканиям правительство спасало здоровье и жизни граждан. Эта мера внесла большой вклад в борьбу с пандемией COVID-19, подчеркнул столичный градоначальник. На сегодняшний день подавляющее большинство ранее объявленных ограничений, направленных на предотвращение распространения инфекции, уже неактуально, заявил Собянин.
«Маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует, - отметил мэр Москвы. - Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла».
По словам Собянина, Москва столкнулась с иными вызовами и проблемами. «Ковидная амнистия» объявляется в связи с тем, что упали реальные доходы населения. Представители органов исполнительной власти больше не будут взыскивать назначенные и неуплаченные штрафы за нарушения ковидных ограничений. При этом бизнес и граждане могут рассчитывать на компенсации тех штрафов, которые они выплатили.
Столичный градоначальник сообщил, что власть решила амнистировать штрафы, которые органы исполнительной власти и подведомственные структуры наложили ранее за нарушения гражданами всех ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции в период болезни.
Инфицированные коронавирусом люди, выходящие из дома, сознательно подвергают опасности здоровье и жизнь других граждан, пояснил Собянин. Общая сумма возвратов либо прекращения взысканий достигнет, по его оценкам, 13,6 миллиарда рублей.
Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и рядовым гражданам, желающим получить субсидии, необходимо обратиться в центр «Мои документы». Однако сделать это они должны не позднее 31 декабря текущего года. При себе нужно иметь постановление о выписанном административном штрафе и документ, подтверждающий, что он уплачен. Формы заявлений скоро опубликуют на сайте mos.ru.
Российские медики не исключают, что уровень заболеваемости COVID-19 начнет расти осенью.