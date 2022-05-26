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Posted 26 мая 2022, 14:25

Published 26 мая 2022, 14:25

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Соль резко подорожала в Ростовской области в 2022 году

26 мая 2022, 14:25
В Ростовской области за последний год соль подорожала сразу на 29%, следует из официальной статистики.

Если в марте 2021 года килограмм соли можно было купить за 13 рублей, то теперь стоимость выросла до 17 рублей.

В январе 2022 года цена выросла до 14,4 рубля, в феврале — до 15 рублей. Сейчас дороже всего в регионе покупать соль в Ростове, где она стоит около 19 рублей.

Ранее стало известно, что за год резко подорожала и мука. Сейчас в среднем килограмм составляет около 50 рублей.

Добавим, что продукты в Ростовской области с декабря 2021 года стали дороже на 14%.

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#Экономика#Новости
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