Соль резко подорожала в Ростовской области в 2022 году

Posted 26 мая 2022, 14:25
Published 26 мая 2022, 14:25
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
Если в марте 2021 года килограмм соли можно было купить за 13 рублей, то теперь стоимость выросла до 17 рублей.
В январе 2022 года цена выросла до 14,4 рубля, в феврале — до 15 рублей. Сейчас дороже всего в регионе покупать соль в Ростове, где она стоит около 19 рублей.
Ранее стало известно, что за год резко подорожала и мука. Сейчас в среднем килограмм составляет около 50 рублей.