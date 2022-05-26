В Ростовской области на выходных 28 и 29 мая ожидаются жара до +34 градусов и грозы

Posted 26 мая 2022, 17:42
Published 26 мая 2022, 17:42
Modified 11 сентября 2022, 16:44
Updated 11 сентября 2022, 16:44
Синоптики рассказали, что уже в пятницу, 27 мая, в Ростовскую область придет грозовой фронт, который принесет с собой дожди и порывистый ветер скоростью до 14 метров в секунду. Во время грозы ветер окрепнет, и его скорость увеличится до 20 метров в секунду. При этом в течение дня будет сохраняться теплая погода с температурой воздуха до +25 градусов.
На следующий день в субботу погода ухудшится, и на всей территории региона ожидаются грозы с сильным ветром и температурой воздуха от +21 до +26 градусов.
К воскресенью, 29 мая, на большинстве территорий потеплеет, и хотя в регионе сохранится вероятность дождей и гроз, дневная температура поднимется до +28 градусов, а на юге Ростовской области и вовсе составит +34 градуса.
Ранее стало известно, какие районы Ростовской области пострадали больше других из-за шторма на выходных 21 и 22 мая.