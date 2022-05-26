В Ростовской области на выходных 28 и 29 мая ожидаются жара до +34 градусов и грозы

Синоптики рассказали, что уже в пятницу, 27 мая, в Ростовскую область придет грозовой фронт, который принесет с собой дожди и порывистый ветер скоростью до 14 метров в секунду. Во время грозы ветер окрепнет, и его скорость увеличится до 20 метров в секунду. При этом в течение дня будет сохраняться теплая погода с температурой воздуха до +25 градусов.