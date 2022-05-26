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В центре Ростова-на-Дону археологи нашли крупнейшее чумное кладбище с 1770 года

26 мая 05:23
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону проведенные раскопки помогли обнаружить некрополь, который находится здесь с 18 века, рассказал историк Андрей Бойко.

Эта история началась в апреле, когда рабочие нашли на улице Пушкинской кости. Тогда позвали археологов, которые продолжили раскопки.

Пока найдено примерно 100 скелетов, хоронили целыми семьями. Эксперты уверены, что это происходило во время пандемии чумы.

По некоторым данным, захоронения появились в период с 1770-го по 1772-й годы. На ту пору приходится пик пандемии.

«Это будет самый масштабный раскоп в Ростове, который связан с кладбищем крепости святого Димитрия Ростовского», — сообщило издание 1Rnd со ссылкой на слова Бойко.

Отмечается, что некрополь находился рядом с крепостью.

#Желтые новости
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