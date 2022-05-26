Владимир Владимиров представил динамику развития Ставропольского края за год

Другой ключевой темой послания Владимирова стало развитие Кавказских Минеральных Вод. Он поручил проработать внедрение системы лояльности для отдыхающих и привилегий для молодежи. В планах главы Ставрополья создание проекта, который поможет каждому молодому россиянину за время учебы хотя бы раз побывать на отдыхе в регионе КМВ. Реализация этой задачи будет возможна благодаря льготным путевкам на каникулах или туристическому кешбэку. Карту лояльности Владимиров предложил назвать «Лермонтовской» — по аналогии с «Пушкинской», с которой молодежь может бесплатно посещать театры и музеи.