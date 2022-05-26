Владимир Владимиров представил динамику развития Ставропольского края за год

Posted 26 мая 2022, 19:43
Published 26 мая 2022, 19:43
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
С 2014 года глава Ставрополья ежегодно выступает перед Законодательным собранием края. Его послание традиционно носит важное политическое значение. На этот раз глава региона продемонстрировал динамику развития Ставропольского края за прошлый год. Он выразил благодарность врачам и всем специалистам, которые помогали преодолеть санитарный кризис последних лет. Губернатор привел конкретные цифры для демонстрации роста инвестиций, объемов производства, доходов краевого бюджета. Владимиров также напомнил, что Ставрополье является сельскохозяйственным регионом, следовательно, отвечает за продовольственную безопасность страны. Об этом пишет stapravda.ru.
Отдельный блок выступления губернатор посвятил поддержке военных. Он предложил расширить местный пакет мер помощи военнослужащим, причем не только для участников спецоперации на Украине, но для всех ветеранов боевых действий.
Также обратился Владимиров к теме взаимодействия региона с Донбассом. В частности, Минэкономразвития края получило от него поручение до 15 июня разработать сводный межведомственный план сотрудничества и поддержки ЛДНР в рамках шефства.
Другой ключевой темой послания Владимирова стало развитие Кавказских Минеральных Вод. Он поручил проработать внедрение системы лояльности для отдыхающих и привилегий для молодежи. В планах главы Ставрополья создание проекта, который поможет каждому молодому россиянину за время учебы хотя бы раз побывать на отдыхе в регионе КМВ. Реализация этой задачи будет возможна благодаря льготным путевкам на каникулах или туристическому кешбэку. Карту лояльности Владимиров предложил назвать «Лермонтовской» — по аналогии с «Пушкинской», с которой молодежь может бесплатно посещать театры и музеи.
В финальной части послания Владимиров открыто говорил о проблемах, которые ожидают регион и страну в ближайшие годы. Он призвал краевые власти сохранять сплоченность и продолжать придерживаться курса президента.