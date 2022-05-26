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Posted 26 мая 2022, 13:58

Published 26 мая 2022, 13:58

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Власти Ростова планируют заключить концессию по скоростному трамваю до конца года

26 мая 2022, 13:58
Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков заявил, что власти города хотят заключить концессию для обновления трамвайной сети до конца 2022 года, подробностями поделился портал Donnews.

Дмитрий Симков рассказал, что в администрации Ростова планируют заключить концессионное соглашение по модернизации трамвайной сети города уже в этом году. По словам замглавы администрации, реализация проекта будет стоить около 62 миллиардов рублей, из которых большая часть станет вложением инвестора.

В рамках проекта запланировано построить и реконструировать 130 километров путей трамвайной сети, а также закупить более сотни современных трамваев. Предполагается, что в ходе модернизации средняя скорость трамваев увеличится вдвое по отношению к текущим показателям и составит около 23 километров в час.

«Провозная способность при этом увеличится в пять раз», — объяснил замглавы администрации Ростова.

Напомним, ранее федеральное правительство одобрило субсидию на модернизацию трамвайной сети Ростова.

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