Власти Ростова планируют заключить концессию по скоростному трамваю до конца года

Posted 26 мая 2022, 13:58
Published 26 мая 2022, 13:58
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
Дмитрий Симков рассказал, что в администрации Ростова планируют заключить концессионное соглашение по модернизации трамвайной сети города уже в этом году. По словам замглавы администрации, реализация проекта будет стоить около 62 миллиардов рублей, из которых большая часть станет вложением инвестора.
В рамках проекта запланировано построить и реконструировать 130 километров путей трамвайной сети, а также закупить более сотни современных трамваев. Предполагается, что в ходе модернизации средняя скорость трамваев увеличится вдвое по отношению к текущим показателям и составит около 23 километров в час.
«Провозная способность при этом увеличится в пять раз», — объяснил замглавы администрации Ростова.
Напомним, ранее федеральное правительство одобрило субсидию на модернизацию трамвайной сети Ростова.