Власти Ростова планируют заключить концессию по скоростному трамваю до конца года

Дмитрий Симков рассказал, что в администрации Ростова планируют заключить концессионное соглашение по модернизации трамвайной сети города уже в этом году. По словам замглавы администрации, реализация проекта будет стоить около 62 миллиардов рублей, из которых большая часть станет вложением инвестора.