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Posted 26 мая 2022, 11:29

Published 26 мая 2022, 11:29

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Власти Запорожья заявили, что Украина безвозвратно лишилась Азовского моря

26 мая 2022, 11:29
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Киев лишился выхода к Азовскому морю и больше не сможет его вернуть, поскольку утратил контроль над Запорожской и Херсонской областями, пишут РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимира Рогова.

По его словам, после воссоединения освобожденных регионов с Россией Азовское море снова станет внутренним морем РФ.

Стоит отметить, что российские войска уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В этих областях сформированы местные органы власти, а также налаживается мирная жизнь.

Ранее постоянный представитель Крыма Георгий Мурадов заявил, что во время спецоперации на Украине поменялся статус Азовского моря в Ростовской области. Теперь есть прямой морской путь от Ростова к Мариуполю.

#Анна Смирнова#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Донбасс#ДНР#ЛНР
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