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Posted 26 мая 2022, 07:50

Published 26 мая 2022, 07:50

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Задержан подозреваемый в убийстве многодетной ростовчанки Татьяны Зотовой

26 мая 2022, 07:50
Силовики задержали Георгия Сорокина, которого заподозрили в убийстве многодетной жительницы Ростова Татьяны Зотовой, сообщили в региональном УСКР.

Напомним, Зотова 14 мая не вернулась домой после работы, а первоначальные розыски результатов не давали. Ее тело обнаружили через несколько дней в гараже и на нем, по информации СМИ, оказались ножевые ранения.

Подозреваемым оказался 28-летний Сорокин, которого объявили в розыск. По некоторым данным, тело было в бетоне, который не успел застыть.

«Объявленного в розыск задержали. Решается вопрос о его аресте», — пишет Следком.

Расширенный материал о произошедшем читайте в материале RostovGazeta.

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