Задержан подозреваемый в убийстве многодетной ростовчанки Татьяны Зотовой

Posted 26 мая 2022, 07:50
Published 26 мая 2022, 07:50
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Напомним, Зотова 14 мая не вернулась домой после работы, а первоначальные розыски результатов не давали. Ее тело обнаружили через несколько дней в гараже и на нем, по информации СМИ, оказались ножевые ранения.
Подозреваемым оказался 28-летний Сорокин, которого объявили в розыск. По некоторым данным, тело было в бетоне, который не успел застыть.
«Объявленного в розыск задержали. Решается вопрос о его аресте», — пишет Следком.
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