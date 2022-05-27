Начатая Россией спецоперация предотвратила ракетные удары по Ростову в 2022 году

Posted 27 мая 2022, 04:50
Published 27 мая 2022, 04:50
Modified 11 сентября 2022, 16:44
Updated 11 сентября 2022, 16:44
Такое заявление сделал представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что узнал это от окружения президента Украины.
Эксперт считает, что удар мог быть нанесен по четырем городам. Но в планы вмешалась начавшаяся спецоперация. Она проводится с 24 февраля.
Ранее ФСБ в Ростовской области задержала жителя Мариуполя за подготовку терактов в школах. Известно, что его завербовала СБУ.