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Posted 27 мая 2022, 04:50

Published 27 мая 2022, 04:50

Modified 11 сентября 2022, 16:44

Updated 11 сентября 2022, 16:44

Начатая Россией спецоперация предотвратила ракетные удары по Ростову в 2022 году

27 мая 2022, 04:50
Украина намеревалась нанести ракетные удары по нескольким российским городам, в том числе Ростову-на-Дону, пишет РИА «Новости».

Такое заявление сделал представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что узнал это от окружения президента Украины.

Эксперт считает, что удар мог быть нанесен по четырем городам. Но в планы вмешалась начавшаяся спецоперация. Она проводится с 24 февраля.

Ранее ФСБ в Ростовской области задержала жителя Мариуполя за подготовку терактов в школах. Известно, что его завербовала СБУ.

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