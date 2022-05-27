Паспорта РФ в Херсоне будут выдавать в административных центрах

Posted 27 мая 2022, 07:45
Published 27 мая 2022, 07:45
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
IZ приводит слова Сальдо, который разъяснил новую актуальную информацию для херсонцев. Все, кто хочет получить документ российского образца, будут иметь возможность это осуществить в скором времени.
С этой целью и создаются административные центры: первоначально в областном центре Херсона, чуть позже — в различных муниципальных округах. Для оформления паспорта и получения гражданства РФ достаточно будет заполнить форму заявления.
По информации Владимира Сальдо, уже направлено множество заявок на приобретение гражданства РФ.