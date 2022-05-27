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Posted 27 мая 2022, 07:45

Published 27 мая 2022, 07:45

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Паспорта РФ в Херсоне будут выдавать в административных центрах

Паспорта РФ в Херсоне будут выдавать в административных центрах

27 мая 2022, 07:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Чтобы оформить паспорт гражданина РФ в Херсонской области, местным жителям нужно будет обращаться в административные центры. Об этом объявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

IZ приводит слова Сальдо, который разъяснил новую актуальную информацию для херсонцев. Все, кто хочет получить документ российского образца, будут иметь возможность это осуществить в скором времени.

С этой целью и создаются административные центры: первоначально в областном центре Херсона, чуть позже — в различных муниципальных округах. Для оформления паспорта и получения гражданства РФ достаточно будет заполнить форму заявления.

По информации Владимира Сальдо, уже направлено множество заявок на приобретение гражданства РФ.

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