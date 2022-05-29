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Posted 29 мая 2022, 17:46

Published 29 мая 2022, 17:46

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Первые случаи отравления грибами появились в Ростовской области

29 мая 2022, 17:46
В Ростовской области несколько человек с начала текущего года отравились грибами, сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом в сообщение сказано, что два человека заболело, у еще пятерых - оказался ботулизм. В результате один человек умер.

Стоит отметить, что в прошлом году за тот же период было зафиксировано пять случаев отравления грибами. Среди пострадавших один человек заболел ботулизмом. Данное заболевание было вызвано употреблением в пищу вяленой рыбой.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Ростовской области у клещей нашли ДНК возбудителя лихорадки Ку. В службе обратили внимание на то, что чаще всего заражаются этой лихорадкой люди, ухаживающие за животными.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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