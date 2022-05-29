Продажи смартфонов в России обрушились на 50%

Posted 29 мая 2022, 14:25
Published 29 мая 2022, 14:25
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
В сообщении отмечается, что вместе с падением продаж произошло подорожание некоторых моделей. Так, стоимость моделей Samsung Galaxy выросла в полтора раза.
Издание «Новые известия» приводит сведения холдинга GS Group, согласно которым за первые три месяца нынешнего года импорт смартфонов упал на 14% по сравнению с прошлым годом.
Эксперты также сообщают, что в России количества завезенных смартфонов хватит только на два ближайших месяца. При этом на рынке в настоящее время распространены модели китайских марок. Наибольшей популярностью пользуется смартфон Xiaomi Redmi 9A.
Напомним, по данным розничных сетей продаж, российские потребители стали реже покупать мобильные телефоны. Сейчас рынок завоевывают китайские модели смартфонов.
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