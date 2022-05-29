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Posted 29 мая 2022, 05:08

Published 29 мая 2022, 05:08

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Ростовчане раскритиковали отмену ограничений из-за опасности оспы обезьян

29 мая 2022, 05:08
Глава Ростовской области Василий Голубев отменил еще часть коронавирусных ограничений, но довольны остались не все, обсуждение началось в соцсетях.

С 30 мая Голубев отменил ограничения, которые касаются кафе и ресторанов. Сейчас они не могут работать по ночам, но эти запреты отменили.

Кроме того, смогут возобновить работу ночные клубы, у кальянных пропадут ограничения. Масочный режим можно будет не соблюдать на рынках, стадионах, на детских площадках.

Но маски придется носить в автобусах, на вокзалах и в аэропорту. В соцсетях пользователи заявили, что ограничения отменили слишком рано.

«О, освобождается пространство для обезьяньей оспы», — заявили подписчики. Некоторые написали, что многие уже давно не соблюдают ограничения.

«Разрешили, что и так давно всеми нарушалось, причем настолько давно, что все уже считали, что нет этих ограничений», — заявили местные жители.

«Мне все равно. Я носил маску только когда продавцы истерику закатывали», — написал один из ростовчан.

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