Ростовчане раскритиковали отмену ограничений из-за опасности оспы обезьян

Posted 29 мая 2022, 05:08
Published 29 мая 2022, 05:08
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
С 30 мая Голубев отменил ограничения, которые касаются кафе и ресторанов. Сейчас они не могут работать по ночам, но эти запреты отменили.
Кроме того, смогут возобновить работу ночные клубы, у кальянных пропадут ограничения. Масочный режим можно будет не соблюдать на рынках, стадионах, на детских площадках.
Но маски придется носить в автобусах, на вокзалах и в аэропорту. В соцсетях пользователи заявили, что ограничения отменили слишком рано.
«О, освобождается пространство для обезьяньей оспы», — заявили подписчики. Некоторые написали, что многие уже давно не соблюдают ограничения.
«Разрешили, что и так давно всеми нарушалось, причем настолько давно, что все уже считали, что нет этих ограничений», — заявили местные жители.
«Мне все равно. Я носил маску только когда продавцы истерику закатывали», — написал один из ростовчан.