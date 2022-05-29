Школьники без выпускного и сбитый летающий шпион в новостях недели Ростова-на-Дону

Posted 29 мая 2022, 14:08
Published 29 мая 2022, 14:08
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Спецоперация России на Украине предотвратила ракетный удар по Ростову. Об этом заявили в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области.
В совете уточнили, что информация об этих планах была получена из ближайшего окружения главы Украины Владимира Зеленского. Так, Киев планировал нанести ракетные удары по четырем городам России еще до начала спецоперации.
Тем не менее эти планы Зеленского сорвали российские военные. В совете сравнили это с началом Великой Отечественной войны. Нынешнее руководство РФ действовало на опережение, предотвратив нападение противника на Донбасс и Россию.
В донской столице местные власти решили не проводить общегородской выпускной для 11 классов.
Однако у окончивших школу ростовчан выпускные все же пройдут, но отдельно в каждой школе. Сейчас в Ростове насчитывается более сотни учебных заведений.
Праздничные школьные мероприятия состоятся в один день - 25 июня.
Военным РФ удалось сбить беспилотный летающий аппарат, пролетевший в 100 километрах от границы с Украиной. Его сбил боевой дежурный расчет ПВО России.
Отмечается, что происшествие произошло в Верхнедонском районе недалеко от населенного пункта Казанская Лопатина.
Беспилотник был замечен 23 мая. Сообщается, что сбит был разведывательный беспилотник ВСУ.
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