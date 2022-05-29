В День защиты детей 1 июня ростовчане смогут бесплатно прокатиться на аттракционах

Posted 29 мая 2022, 03:50
Published 29 мая 2022, 03:50
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
В Международный день защиты детей в среду, 1 июня, для ростовчан проведут десятки праздничных мероприятий, среди них фестивали детского искусства «Таланты Дона» и экологической моды «Экомодно». Подготовили мероприятия и для спортсменов, например, на Гребном канале «Дон» в 10.00 мск пройдет праздник «Я выбираю спорт», а на всей территории города пройдут концерты, мастер-классы и другие мероприятия, с полным расписанием которых можно ознакомиться по прямой ссылке.
Также глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что дети до 12 лет 1 июня получат возможность абсолютно бесплатно прокатиться на аттракционах, расположенных в парках имени Николая Островского и Максима Горького. Это предложение будет действовать в течение двух часов с 10.00 мск.
А уже вечером в парке Плевен в 18.30 мск начнется концерт, и состоится церемония открытия пешеходного светомузыкального фонтана. Мероприятия продлятся до 21.00 мск.
Ранее один из жителей Ростова заявил, что фонтан в парке Плевен начал работать за 10 дней до церемонии открытия.
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