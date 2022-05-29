В День защиты детей 1 июня ростовчане смогут бесплатно прокатиться на аттракционах

В Международный день защиты детей в среду, 1 июня, для ростовчан проведут десятки праздничных мероприятий, среди них фестивали детского искусства «Таланты Дона» и экологической моды «Экомодно». Подготовили мероприятия и для спортсменов, например, на Гребном канале «Дон» в 10.00 мск пройдет праздник «Я выбираю спорт», а на всей территории города пройдут концерты, мастер-классы и другие мероприятия, с полным расписанием которых можно ознакомиться по прямой ссылке.