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Posted 29 мая 2022, 09:22

Published 29 мая 2022, 09:22

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Жара до 35 градусов ожидается в Ростовской области на следующей неделе

29 мая 2022, 09:22
В Ростовской области в начале следующей недели сложится жаркая погода с температурой 35 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье будет облачно с температурой 29 градусов, после чего температура начнет подниматься. В понедельник, 30 мая, воздух прогреется до 32 градусов.

Во вторник будет еще жарче - 35 градусов, скорость ветра составит три метра в секунду. В среду могут пройти дожди, вероятность составляет 65%.

В четверг температура составит 32 градуса, в пятницу - 31 градус. В ночное время может похолодать до 19 градусов.

Ранее в области затопило более 140 дворов из-за подъема уровня воды в реке Дон.

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