Жара до 35 градусов ожидается в Ростовской области на следующей неделе

Posted 29 мая 2022, 09:22
Published 29 мая 2022, 09:22
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
В воскресенье будет облачно с температурой 29 градусов, после чего температура начнет подниматься. В понедельник, 30 мая, воздух прогреется до 32 градусов.
Во вторник будет еще жарче - 35 градусов, скорость ветра составит три метра в секунду. В среду могут пройти дожди, вероятность составляет 65%.
В четверг температура составит 32 градуса, в пятницу - 31 градус. В ночное время может похолодать до 19 градусов.