Банк ЗЕНИТ улучшил условия по ипотечным кредитам

Кроме этого, клиенты финансовой организации могут по-прежнему воспользоваться опцией, которая позволяет снизить процентную ставку по ипотеке. Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентных пункта. Опция предоставляется на кредитные договоры, заключенные после 25 марта текущего года. Клиенты банка могут воспользоваться услугой через год после оформления договора, но не больше трех раз за весь период его действия.