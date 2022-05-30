Банк ЗЕНИТ улучшил условия по ипотечным кредитам

Клиенты финансовой организации могут приобрести квартиру в новостройках по ставке от 11,35 процентов годовых, а на вторичном рынке - от 11,55 процентов годовых. Рефинансирование имеющихся кредитов теперь возможно по ставке от 11,75 процентов годовых.
Банк ЗЕНИТ предоставляет ипотечные кредиты по собственным программам и рефинансирования на сумму до 40 миллионов рублей для покупки жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Для приобретения жилья в регионах банк предоставляет ипотечные кредиты на сумму до двадцати миллионов рублей. Срок кредитования - до 25 лет. Первоначальный взнос от 10 процентов от общей стоимости объекта. Для оплаты первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.
Кроме этого, клиенты финансовой организации могут по-прежнему воспользоваться опцией, которая позволяет снизить процентную ставку по ипотеке. Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентных пункта. Опция предоставляется на кредитные договоры, заключенные после 25 марта текущего года. Клиенты банка могут воспользоваться услугой через год после оформления договора, но не больше трех раз за весь период его действия.
Также клиенты банка ЗЕНИТ могут приобрести в кредит квартиру на вторичном рынке или рефинансировать имеющийся без отчета об оценке недвижимости и технической документации. При этом процентная ставка остается на прежнем уровне. Для Москвы максимальная сумма должна составлять не более двенадцати миллионов рублей, а для остальных российских регионов - шести миллионов.