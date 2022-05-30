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Posted 30 мая 2022, 04:58

Published 30 мая 2022, 04:58

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Горожане назвали чушью слова Стрелкова о возможном нападении Украины на Ростов

30 мая 2022, 04:58
Жители Ростова-на-Дон раскритиковали заявление политического деятеля Игоря Стрелкова о том, что Украина может напасть на город, обсуждение началось в соцсетях.

Стрелков заявил, что если Россия приостановит спецоперацию, то Украина якобы нападет на Крым и Ростов. По его словам, Украина не прекратит боевые действия.

Но в соцсетях ростовчане скептически отнеслись к этим заявлениям. Они отметили, что у Украины нет достаточного количества вооружения.

«На Украине нет ни сил, ни оружия. Это чушь полная, полученное от стран запада вооружение РФ уничтожает», — пишут пользователи.

«Как он пойдет на Ростов? Надо пройти Донбасс, а как они пройдут Донбасс? Если у Украины нет достаточного количества войск», — прозвучало в комментариях.

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