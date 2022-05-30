Горожане назвали чушью слова Стрелкова о возможном нападении Украины на Ростов

Posted 30 мая 2022, 04:58
Published 30 мая 2022, 04:58
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
Стрелков заявил, что если Россия приостановит спецоперацию, то Украина якобы нападет на Крым и Ростов. По его словам, Украина не прекратит боевые действия.
Но в соцсетях ростовчане скептически отнеслись к этим заявлениям. Они отметили, что у Украины нет достаточного количества вооружения.
«На Украине нет ни сил, ни оружия. Это чушь полная, полученное от стран запада вооружение РФ уничтожает», — пишут пользователи.
«Как он пойдет на Ростов? Надо пройти Донбасс, а как они пройдут Донбасс? Если у Украины нет достаточного количества войск», — прозвучало в комментариях.