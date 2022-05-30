Из-за массовых арестов ростовские СИЗО переполненными

В ОНК назвали причину данной проблемы. Там считают, что к арестам в регионе прибегают слишком часто. Кроме того, якобы не выполняются рекомендации Верховного суда, согласно которым в отношении подозреваемых может быть выбрана более мягкая мера. Еще одна причина проблемы заключается в том, что следователи затягивают с расследованием, отметила Меркулова.