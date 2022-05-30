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Posted 30 мая 2022, 10:56

Published 30 мая 2022, 10:56

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Тело маленького ребенка обнаружили в сумке на берегу реки в Ростове-на-Дону

30 мая 2022, 10:56
В Ростовской области под контролем находится уголовное дело об убийстве ребенка, сообщили в региональной прокуратуре.

В понедельник, 30 мая, СМИ написали, что рыбак в реке Темерник нашел сумку. Внутри находилось тело ребенка.

Издания пишут, что убитому было около семи лет. Нашедший тело мужчина обратился к правоохранителям.

«Прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту убийства малолетнего ребенка», — прокомментировали надзорном ведомстве.

Об обстоятельствах гибели ребенка пока информации нет.

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