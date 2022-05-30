У кадетов в Ростовской области оказался доступ к экстремистским сайтам

Владимир Устинов рассказал, что во время проверки Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса на территории Ростовской области был выявлен факт свободного доступа воспитанников к сайтам, содержание которых имело призывы к насилию. Аналогичные проблемы сохранения доступа к запрещенным ресурсам обнаружили в учреждениях образования Крымского полуострова, Краснодарского края и Астраханской области.