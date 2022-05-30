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У кадетов в Ростовской области оказался доступ к экстремистским сайтам

30 мая 12:57
Фото: mil.ru
Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов рассказал об обнаружении доступа курсантов кадетского корпуса в Ростовской области к сайтам, содержащим призывы к насилию, подробностями поделился портал «Интерфакс».

Владимир Устинов рассказал, что во время проверки Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса на территории Ростовской области был выявлен факт свободного доступа воспитанников к сайтам, содержание которых имело призывы к насилию. Аналогичные проблемы сохранения доступа к запрещенным ресурсам обнаружили в учреждениях образования Крымского полуострова, Краснодарского края и Астраханской области.

Полпред добавил, что к настоящему моменту на территории Южного федерального округа удалось выявить свыше 70 тысяч пользователей, которые заинтересованы в контенте каналов, содержащих националистическую или анархическую информацию.

Устинов уверен, что перед Роскомнадзором и правоохранительными органами в настоящий момент стоит задача по защите молодежи от контента, способного популяризировать антисоциальные идеи.

«Важно обеспечить защиту информационного пространства от распространения деструктивной идеологии в молодежной среде», — сказано в сообщении.

Ранее эксперт рассказал, каким образом украинские спецслужбы способны вербовать молодежь Ростовской области.

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