rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2022, 18:17

Published 30 мая 2022, 18:17

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

В Ростове рассмотрят ходатайство о заключении под стражу экс-судьи Хахалевой

30 мая 2022, 18:17
Ленинский районный суд Ростова получил ходатайство о заключении под стражу известной судьи Елены Хахалевой, сообщение об этом опубликовала объединенная пресс-служба судов.

Ленинским районным судом Ростова принято на рассмотрение ходатайство, предметом которого стало заключение под арест Елены Хахалевой, подозреваемой в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.

Сам материал будут рассматривать 10 июня в 10.00 мск.

Согласно данным портала ТАСС еще в декабре прошлого года Хахалева покинула Россию и с тех пор не вернулась в страну. В настоящий момент женщина освобождена от должности судьи в Краснодарском краевом суде из-за постоянных прогулов, общее число которых за период с 2016 по 2019 годы составил более 120 дней.

Ранее женщина написала открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Материалы по теме
Ротация в Краснодарском суде не связана со слухами вокруг ХахалевойСудья из Краснодарского края написала открытое письмо Путину
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика