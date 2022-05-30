В Ростове рассмотрят ходатайство о заключении под стражу экс-судьи Хахалевой

Согласно данным портала ТАСС еще в декабре прошлого года Хахалева покинула Россию и с тех пор не вернулась в страну. В настоящий момент женщина освобождена от должности судьи в Краснодарском краевом суде из-за постоянных прогулов, общее число которых за период с 2016 по 2019 годы составил более 120 дней.