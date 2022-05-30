Вильфанд предупредил о высоком ультрафиолетовом излучении в Ростовской области

Он рассказал изданию ТАСС, что это затронет сразу несколько регионов. В том числе Ростовскую, Тамбовскую и Воронежскую области.
Местных жителей попросили принять меры, чтобы быть под защитой. Для этого поможет одежда с длинными рукавами и крем от солнца.
«Не стоит забывать надевать головной убор. Лучше всего не загорать в полуденные часы», — уточнил эксперт.
По данным синоптиков, в понедельник в регионе температура составит 32 градуса, во вторник — 36 градусов. Жаркая погода сохранится до конца недели.