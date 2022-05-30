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Вильфанд предупредил о высоком ультрафиолетовом излучении в Ростовской области

30 мая 07:38
Фото: Pixabay
В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируется высокое ультрафиолетовое излучение, заявил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал изданию ТАСС, что это затронет сразу несколько регионов. В том числе Ростовскую, Тамбовскую и Воронежскую области.

Местных жителей попросили принять меры, чтобы быть под защитой. Для этого поможет одежда с длинными рукавами и крем от солнца.

«Не стоит забывать надевать головной убор. Лучше всего не загорать в полуденные часы», — уточнил эксперт.

По данным синоптиков, в понедельник в регионе температура составит 32 градуса, во вторник — 36 градусов. Жаркая погода сохранится до конца недели.

Ранее о высоком излучении металлодетекторов в ростовских школах высказались депутаты.

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