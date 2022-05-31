Новости Ростова о низком благосостоянии семей, двойнях и долгожданной горячей воде

Posted 31 мая 2022, 14:44
Published 31 мая 2022, 14:44
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Согласно данным аналитиков Ростовская область встала в конец рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню благосостояния семей с детьми, заняв 24-ю с конца строчку.
Базой для сбора статистики стали прошлогодние данные, которые учитывали, сколько свободных денег остается у семей, воспитывающих детей, после необходимых трат.
По результатам исследования выяснилось, что в Ростовской области семья с детьми после необходимых расходов может рассчитывать на сумму в размере более 20,2 тысячи рублей, а пара, воспитывающая одного ребенка, остается с 31,4 тысячами рублей.
Начальник департамента ЖКХ Ростова Алексей Пономарев рассказал, что вскоре запланировано возобновить горячее водоснабжение жилых домов. Подачу горячей воды должны возобновить с 1 июня.
В настоящий момент часть горожан испытывают трудности из-за ограничений горячего водоснабжения, что началось 12 мая вместе с подготовкой тепловых магистралей к новому отопительному сезону.
«Администрация несколько раз предупреждала ресурсоснабжающую компанию, что нельзя срывать сроки. Также выставляли требования возобновить подачу воды», — сообщил глава департамента, добавив, что обычно срок работ не должен превышать две недели.
Пономарев отметил, что власти города направили заявление прокурорам, чтобы они начали проверку из-за имеющихся нарушений.
Сотрудники перинатального центра Ростова объявили, что в понедельник, 30 мая, акушеры приняли пять двоен, родившихся в течение прошедших суток. На момент публикации видеозаписи в их Telegram-канале врачи готовились принять шестую двойню.
В комментариях подписчики рассказали, что в последний раз о таком всплеске рождаемости двойняшек сообщали 28 февраля.
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