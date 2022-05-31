ОК и проект «Финансовая культура» ЦБ расскажут, как уберечься от мошенничества

2 июня в официальной группе проекта «Финансовая культура» в ОК пройдёт прямой эфир «Осторожно: пирамида. Стоит ли доверять обещаниям большого заработка в Сети?». Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях поделится профессиональными секретами с пользователями о том, как вовремя распознать пирамиду, можно ли верить обещаниям легкого заработка на рынке Форекс, а также, почему опасно брать кредит в нелегальных организациях. Трансляция пройдёт в 14:00 по московскому времени.