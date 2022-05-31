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Ростовская область оказалась в хвосте рейтинга благополучных регионов России

31 мая 10:05
Фото: Dragana_Gordic/freepic.com
Ростовская область оказалась 24-ая с конца в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей, согласно данным РИА Новости.

Рейтинг составлялся по показателям прошлого года. Он учитывает, сколько средств остается у семьи, где воспитываются один или двое детей, после всех минимальных расходов.

Так, после всех трат в среднестатистической семье с двумя детьми, проживающей в Ростовской области, остается 20 263 рубля, а с одним ребенком - 31 417 рублей.

Напомним, Ростовская область заняла шестое место в списке самых многонаселенных регионов РФ. По данным 2021 года, численность населения достигла 4,2 миллиона человек в области.

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