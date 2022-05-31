Ростовская область оказалась в хвосте рейтинга благополучных регионов России

Рейтинг составлялся по показателям прошлого года. Он учитывает, сколько средств остается у семьи, где воспитываются один или двое детей, после всех минимальных расходов.
Так, после всех трат в среднестатистической семье с двумя детьми, проживающей в Ростовской области, остается 20 263 рубля, а с одним ребенком - 31 417 рублей.
Напомним, Ростовская область заняла шестое место в списке самых многонаселенных регионов РФ. По данным 2021 года, численность населения достигла 4,2 миллиона человек в области.